Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi 3. hafta maçları tamamlandı!

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 11:53

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 11:53

Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi maçları son sürat devam ediyor. 3. haftayı da geride bıraktığımız turnuvada son gün Galatasaray Esports ile Fire Flux Esports karşı karşıya geldi.

2-0 biten karşılaşmanın galibi Fire Flux Esports oldu. Karşılaşmada ilk harita Galatasaray Esports’un seçtiği Ascent haritasında oynandı. Maçın favorisi olan Fire Flux Esports ilk yarıyı 8-4 kapattı. İkinci yarıda da rakibine geri dönüş fırsatı vermeyen Fire Flux Esports 13-5 haritayı kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı ise Fire Flux Esports’un seçtiği Fracture haritasında gerçekleşti. Galatasaray Esports bu haritada oldukça zor anlar yaşadı. Fire Flux Esports rakibine büyük bir fark atarak karşılaşmanın ilk yarısını 9-3 bitirdi. İkinci yarıda ise sayı vermeden karşılaşmayı haritayı kazandı.

Bir diğer oynana karşılaşma ise S2G Esports ve Galakticos arasında gerçekleşti. S2G Esports’un 2-0 kazandığı karşılaşmada ilk harita Galakticos’un tarafından Haven olarak seçildi. Karşılaşmanın ilk yarısını S2G Esports 7-5 önde kapattı.

İkinci yarıda ise Galakticos rakibini yakalayarak durumu uzatmalara götürdü. 14-12 biten maçın sonucunda S2G Esports, Galakticos’un maçı almasına izin vermedi.

Oldukça heyecanlı geçen Haven karşılaşmasının ardından ikinci harita S2G Esports tarafından Ascent olarak seçildi. İlk yarıyı yine 7-5 S2G Esports kazandı. İkinci yarıda ise bu sefer Galakticos’un yakalamasına izin vermedi ve haritayı 13-8 kapattı.

Üçüncü haftanın bitmesiyle birlikte ligdeki puan durumu şöyle oldu: