Milyonları etkiliyor: Silinmesi gereken uygulamalar!

31 Ekim 2022 Pazartesi, 09:06

Kötü niyetli kişilerin illegal şekilde kazanç elde etmek için farklı yöntemleri bulunuyor. Bu yöntemlerden biri de sorunsuz gibi gözüken zararlı uygulamalar yayınlayarak, seçtikleri yönteme göre değişen şekillerde avantaj elde etmek. Bu yöntemlerin biri de reklam geliri elde etmek için clicker yazılımlar kullanmak.

16 UYGULAMADA ZARARLI YAZILIMLAR VAR

Webtekno'nun haberine göre McAfee bir blog yazısında, bugüne kadar toplamda 20 milyon defadan fazla indirmeye sahip bazı uygulamaların da bu amaçlara hizmet ettiğini ortaya koydu. Toplamda 16 uygulamada bu zararlı yazılım bulundu.

İşte zararlı yazılım bulunduran uygulamalar

BusanBus (com.kmshack. BusanBus)

Currency Converter (com.smartwho. SmartCurrencyConverter)

EzDica (com.joysoft.ezdica)

EzNotes (com.meek.tingboard)

Flashlight+ (com.candlencom.candleprotest)

Flashlight+ (com.dev.imagevault)

Flashlight+ (kr.caramel.flash_plus)

High-Speed Camera (com.hantor. CozyCamera)

Instagram Profile Downloader (com.schedulezero.instapp)

Joycode (com.joysoft.barcode)

K-Dictionary (com.joysoft.wordBook)

Quick Note (com.movinapp.quicknote)

Smart Task Manager (com.james. SmartTaskManager)

Clicker yazılım bulunduran uygulamalar, görünüşte basit ve faydalı araçlar olarak karşımıza çıkıyor. Bir süre sonra bu türden uygulamalar, arka planda kullanıcının görmediği şekilde reklamları çalıştırarak illegal kazanç elde etmeyi sağlıyor. Bu da bataryanın çabuk bitmesine, donanımın daha çok yük altında kalmasına neden oluyor.

Ayrıca bu uygulamalar üzerinden Android güncellemesi ya da başka bir uygulama güncellemesi imiş gibi bildirimler gönderilerek başka zararlı yazılımların indirilmesi de sağlanabiliyor. Bu da farklı sorunları beraberinde getirebiliyor.

McAfee konuyla ilgili olarak Google'ı ve ilgilileri bilgilendirdiklerini açıklarken, uyuglamalar Google mağazasından kaldırıldı.