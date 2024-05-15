Mitsubishi Electric, MELFA RV-12CRL robotunu satışa sundu

Yayınlanma: 15.05.2024 - 09:22

Güncelleme: 15.05.2024 - 09:22

Mitsubishi Electric, 1,504 milimetre menzil ve 12 kilogram yük kapasitesi sunan MELFA RV-12CRL 6 eksenli robotunu satışa sundu.

MELFA RV-12CRL 6 eksenli robot, geniş etkili çalışma alanıyla gıda, otomotiv, lityum iyon pil üretimi, lojistik ve depolama gibi çeşitli sektörlerde ve işlemlerde kullanılabilecek. Kullanıcılar, ayrıca robotun güvenliği artırma ve arıza süresini azaltmaya katkı sağlayan yerleşik işlevlerinden de yararlanabilecek.

ROBOT YÜKLERİ TAŞIRKEN, HASAS KONUMLANDIRMAYI DESTEKLİYOR

Robot, montaj uygulamalarının yanı sıra al ve bırak uygulamalarında da yüksek esneklik ve çok yönlülük sağlayabiliyor. Bu esneklik sayesinde robot ağır yükleri taşırken ±0,04 milimetrelik doğruluğu koruyarak hassas konumlandırmayı destekliyor.

RV-12CRL'nin performansı, yüksek eylemsizlik ve momentuma uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış koluyla yüksek hızlarda çalışma yeteneğiyle artırıldı.

Altı eksenli MELFA RV-12CRL, genişletilmiş güvenlik fonksiyonları sunmak üzere MELFA SafePlus ile de donatılabiliyor. Bu sistem sayesinde robotik kol yakınlarda insan işçiler algıladığında ışık perdeleri gibi sensörler kullanarak hızı, torku ve menzili sınırlayabiliyor ve güvenlik kafesleri olmadan çalışabiliyor.

Bir çalışan yaklaştığında, ortak alanlarda güvenli bir şekilde durmadan çalışabilmesi sayesinde robot esnek üretim ortamlarında önemli avantaj sağlıyor.

TOPLAM MALİYETİ AZALTMAYI HEDEFLİYOR

Mitsubishi Electric'in MELFA RV-12CRL robotu da diğer RV-CR serisi üyelerinde olduğu gibi güvenilirliği ve hizmet ömrünü teknik olarak mümkün olan en üst düzeye çıkaracak ve toplam sahip olma maliyetini azaltmayı hedefleyecek şekilde tasarlandı.

Pil değiştirme veya yedekleme ihtiyacını ortadan kaldıran MELFA RV-12CRL, robot bakım maliyetlerini ve arıza süresini azaltmaya destek oluyor. Pilsiz kodlayıcılara sahip yeni nesil servo motorların kullanımı da güvenirliliği ve uzun hizmet ömrünü artırmaya ve toplam sahip olma maliyetini iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric EMEA Bölgesi Stratejik Ürün Müdürü Oliver Giertz, yenilikçi özelliklere ve yüksek performansa sahip son model MELFA RV-12CRL robotla büyük ve ağır parçaların tekrarlanan taşıma işlemleri için uygun maliyetli ve verimli bir çözüm sunduklarını ifade etti.