Dünyanın ilk alev fırlatan robot köpeği satışa çıktı!

ABD menşeili Ohio merkezli Throwflame şirketi, Thermonator adını verdikleri alev fırlatan robot köpeği internet üzerinden 9 bin 420 dolar (306 bin 500 TL) fiyat etiketiyle satmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 17:27
Dünyanın ilk alev fırlatan robot köpeği satışa çıktı!
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ABD menşeili Ohio merkezli Throwflame şirketi, Thermonator adını verdikleri alev fırlatan robot köpeği internet üzerinden 9 bin 420 dolar (306 bin 500 TL) fiyat etiketiyle satmaya başladı.

Uzaktan kumandalı dört ayaklı robot köpek, benzinle çalışan ve ağzından 9 metre uzağa kadar alev püskürten bir ARC alev silahı ile donatıldı.

Robot köpek, yön bulmaya ve engellerden kaçınmaya yardımcı olan lazer sensörlere sahip.

OTONOM KONTROL EDİLEMİYOR

Thermonator yalnızca insanlar tarafından uzaktan kumanda kullanarak yönetilebiliyor. İçine yerleştirilmiş bir kamera sayesinde birinci elden görüntü kumandaya aktarılıyor.

Neyse ki, otonom çalışması gibi bir seçenek söz konusu değil.

KÖTÜ NİYETLİ BİR AMAÇ İÇİN DEĞİL

Şirket, robot köpeğin orman yangını kontrolü ve önlenmesi, tarımsal yönetim, kar ve buz temizleme ve eğlence dahil olmak üzere çeşitli işlevlere sahip olduğunu ve kötü niyetli bir amaca hizmet etmediğini belirtti.

Alev saçan robot köpek Thermonator, adını ünlü bilim kurgu film serisi olan ve Arnold Schwarzenegger’in canlandırdığı bir suikastçiyi konu alan Terminatör’den aldı.

ORDULARA DA SATMAK İSTİYORLAR

Ayrıca şirket, robotu bir silah olarak kullanmak isteyen silahlı kuvvetler için bir ‘Savunma Tedarik ve İhracat’ portalı da oluşturdu.

ABD'de alev silahları 48 eyalette tamamen yasal durumda bu sebeple Throwflame şirketi internet sitesinde "Alev silahları çoğu eyalette yasal durumda. Muhtemelen siz de bir tane edinebilirsiniz" ibaresini ekledi.


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