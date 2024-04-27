Robotlar neden hızlı koşamıyor?

Yayınlanma: 27.04.2024 - 09:59

Güncelleme: 27.04.2024 - 09:59

Hakemli dergi Science Robotics'te yeni yayınlanan çalışmaya göre bu hedefe ulaşmak yakın zamanda mümkün olmayabilir. Çalışmada, hayvanların robotlara kıyasla daha iyi performans sergilemesinin temel nedeninin, biyolojik bileşenlerle robotlarda kullanılan mekanik parçalar arasındaki farktan kaynaklanmadığı belirtildi.

ROBOTLAR PEK ÇOK AÇIDAN HAYVANLARDAN GERİDE

Independent Türkçe'de yer alan ayrıntılarda bilim insanlarına göre hayvanlar, uzuvlarını ve kaslarını çok daha uyumlu şekilde kullanıyor. Sisteme bütünlüklü bakıldığındaysa robotlar bu açıdan halen geride.

Araştırmada bulgulara dair şu ifadelere yer verildi:

''Küçük istisnalar dışında mühendislikle üretilen alt sistemler, biyolojik eşdeğerlerinden daha iyi performansa sahip. Hatta bazı örneklerde çok daha ileri seviyede oldukları görülüyor. Ancak hayvanlarla robotları, tüm sistemi göz önünde bulundurarak hareket açısından karşılaştırırsanız, hayvanlar inanılmaz bir konumda. Robotlarsa onları henüz yakalayamadı.''

Diğer yandan bilim insanları, hayvanların evrimleştiği milyonlarca yıllık süreçle robotik teknolojisinin geliştirilmesi için harcanan vakit karşılaştırıldığında, aslında teknolojik açıdan çok hızlı ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Kanada'daki Simon Fraser Üniversitesi'nden Max Donelan da şunları söyledi: