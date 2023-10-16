Yayınlanma: 16.10.2023 - 18:27

Güncelleme: 16.10.2023 - 18:27

Türkiye'de navtex mesajı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından ilan ediliyor. Yurttaşlar, Navtex ilan etmenin ne demek odluğu merak ediyor. Peki, Navtex nedir? Navtex ne demek? Navtex ilan etmek ne demek?

NAVTEX NEDİR, NE DEMEK?

Navigational Telex açılımına sahip olan navtex, uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları, haberleşme sistemi anlamındadır.

Cihaz, kıyıdan 740 km uzaklıkta tek yönlü yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. Navtex yayınları 4 saatte bir ücretsiz olarak gerçekleşir. Hava raporu yayınları kısa formatta yayınlanır.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçası. İlanlar, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade ediyor.

NAVTEX İLAN ETMEK NE DEMEK?

Navtex ilanı bu cihaz üzerinden yapılan bildirimi ifade eder. Navtex, aynı zamanda küçük, düşük maliyetli ve mesajları kâğıda basabilen radyo alıcısını kendi içinde bulunduran gemilerin köprüüstüne monte edilen, Deniz Kuvvetlerinin ilgi alanına giren sahalardaki bahsedilen mesajları almak üzere ilgi sahalarını seçme imkânı tanıyan bir cihazdır.