Modern Warfare 3 Game Pass’e geldi

Yayınlanma: 24.07.2024 - 12:46

Güncelleme: 24.07.2024 - 12:46

Microsoft'un sevilen oyun hizmeti Xbox Game Pass'e Modern Warfare 3 geldi. Oyunun geleceği haberleri bir süredir internette dolanıyordu ancak tam bir tarih bulunmuyordu. Modern Warfare 3 Game Pass'e geldikten sonra yeni sezonu da başladı. Call of Duty'nin tüm sezonları da 24 Temmuz itibarıyla başlıyor.

XBOX GAME PASS FİYATLARI GEÇENLERDE ZAMLANMIŞTI

Hatırlarsanız platform daha önce yapılan zamlarla gündeme gelmişti. Güncel Game Pass fiyatlarına baktığımızda ise PC tarafında temel plan aylık 209 TL olurken, Ultimate plan aylık 309 TL oluyor.

Konsol tarafında ise temel plan aylık 175 TL, Ultimate plan ise aylık 309 TL.