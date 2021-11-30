Moderna'dan aşı açıklaması: Omicron'a karşı etkililiği büyük ihtimalle daha az

30 Kasım 2021 Salı, 10:10

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçtiğimiz hafta Omicron varyantını SARS-CoV-2 "endişe verici varyant" olarak tanımlamış ve diğer varyantlardan daha çabuk yayıldığını belirtmişti. DSÖ ayrıca, Omicron varyantının bir enfeksiyon dalgalanmasına ilişkin "çok yüksek risk" taşıdığını da belirtmişti.

Mevcut aşıların ise Omicron varyantına karşı etki edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

Koronavirüs aşısı üreticisi Moderna'nın CEO'su koronavirüse karşı geliştirilen aşıların, Omicron varyantı karşısında Delta varyantı karşısında oldukları kadar etkili olmasının çok mümkün görünmediğini söyledi.

CEO Stéphane Bancel, Financial Times ile söyleşisinde "Aşıların Delta varyantında gördüğümüz kadar etkili olacağı bir dünya olmadığını düşünüyorum" dedi.

Bancel, "Belirgin bir düşüş olacağını düşünüyorum. Bu düşüşün ne oranda olacağını bilemiyorum çünkü verileri beklemek durumundayız. Ancak konuştuğum tüm bilim insanları.. 'bu durum iyi olmayacak' diyor" dedi.

BIONTECH ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞTI

Pfizer ile birlikte aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Omicron'a özel bir aşı üzerinde çalışmaya başladığını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, "Potansiyel yeni bir aşı geliştirmenin ilk adımı; yeni bir aşının gerekip gerekmediğini değerlendirmek için gerekli bir araştırma yapmaktan geçiyor" ifadelerine yer verilmişti.