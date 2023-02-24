Epic Games, bir oyunu daha ücretsiz olarak veriyor

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 09:53

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 09:53

Epic Games, 2 Mart'a kadar Duskers'ı ücretsiz olarak veriyor. Normal fiyatı 149 TL olan olan Duskers, 2 Mart saat 19.00'a kadar ücretsiz bir şekilde oyunseverlerin kütüphanesine eklenebiliyor.

BİR SONRAKİ OYUN DA BELLİ OLDU

Bağımsız oyun 2016 yılında hit olmuştu. Oyunda insansız hava araçlarını kullanarak, sahipsiz yıldız gemileri ve istasyonlarla dolu evreni keşfediyorsunuz. Ekipmanlarınızı geliştirmeniz de gerekiyor. Amacınız, galaksiyi bu kadar harap ve sessiz hale getiren olayı bulmak.

Misfist Attic geliştiricisi olarak 2016 yılında Duskers'ı piyasaya sürdüğünde büyük övgü almıştı.

Epic Games'in bir sonraki oyunu ise 2 Mart- 9 Mart saat 19.00'a kadar ücretsiz olacak Rise of Industry oluyor.