Epic Games, bir oyunu daha ücretsiz olarak veriyor

Her hafta oyunseverlere farklı oyunlar hediye eden Epic Games, bu hafta hayatta kalma oyununu ücretsiz veriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 09:53
Epic Games, bir oyunu daha ücretsiz olarak veriyor
Abone Ol google-news

Epic Games, 2 Mart'a kadar Duskers'ı ücretsiz olarak veriyor. Normal fiyatı 149 TL olan olan Duskers, 2 Mart saat 19.00'a kadar ücretsiz bir şekilde oyunseverlerin kütüphanesine eklenebiliyor. 

BİR SONRAKİ OYUN DA BELLİ OLDU

Bağımsız oyun 2016 yılında hit olmuştu. Oyunda insansız hava araçlarını kullanarak, sahipsiz yıldız gemileri ve istasyonlarla dolu evreni keşfediyorsunuz. Ekipmanlarınızı geliştirmeniz de gerekiyor. Amacınız, galaksiyi bu kadar harap ve sessiz hale getiren olayı bulmak. 

Misfist Attic geliştiricisi olarak 2016 yılında Duskers'ı piyasaya sürdüğünde büyük övgü almıştı. 

Epic Games'in bir sonraki oyunu ise 2 Mart- 9 Mart saat 19.00'a kadar ücretsiz olacak Rise of Industry oluyor.


Epic Games Epic Games iki yeni oyunu Epic Games güvenli hesaplar Epic Games Fort Triumph

İlgili Haberler

Epic Games duyurdu: Warpips oyunu artık ücretsiz!

Epic Games duyurdu: Warpips oyunu artık ücretsiz!
Epic Games'in bu hafta ücretsiz sunduğu oyun belli oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz sunduğu oyun belli oldu
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu

En Çok Okunan Haberler