Epic Games, bir oyunu daha ücretsiz olarak veriyor
Her hafta oyunseverlere farklı oyunlar hediye eden Epic Games, bu hafta hayatta kalma oyununu ücretsiz veriyor.
Epic Games, 2 Mart'a kadar Duskers'ı ücretsiz olarak veriyor. Normal fiyatı 149 TL olan olan Duskers, 2 Mart saat 19.00'a kadar ücretsiz bir şekilde oyunseverlerin kütüphanesine eklenebiliyor.
BİR SONRAKİ OYUN DA BELLİ OLDU
Bağımsız oyun 2016 yılında hit olmuştu. Oyunda insansız hava araçlarını kullanarak, sahipsiz yıldız gemileri ve istasyonlarla dolu evreni keşfediyorsunuz. Ekipmanlarınızı geliştirmeniz de gerekiyor. Amacınız, galaksiyi bu kadar harap ve sessiz hale getiren olayı bulmak.
Misfist Attic geliştiricisi olarak 2016 yılında Duskers'ı piyasaya sürdüğünde büyük övgü almıştı.
Epic Games'in bir sonraki oyunu ise 2 Mart- 9 Mart saat 19.00'a kadar ücretsiz olacak Rise of Industry oluyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hatay'da korkutan deprem!
- Prof. Dr. Naci Görür: Haykırarak söylüyorum
- AKP'li Çelik'ten Erdoğan'a mektup
- Sorumlu depremde evladını yitiren Orhan Aydın'mış...
- Sedat Peker iddiasına Özge Peker'den açıklama
- İşte AKP'nin seçim tuzağı
- Doğuştan bedavacı 4 burç!
- Cumhur İttifakı mum gibi eriyor
- Erdoğan, Soylu ve Akar hakkında suç duyurusu
- Şubat ayı anketi tamamlandı: AKP'de belirgin düşüş