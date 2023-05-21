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Motorola’nın yeni katlanabilir telefonu ortaya çıktı

ABD merkezli akıllı telefon şirketi Motorola’nın yeni katlanabilir telefonu Motorola Razr 40 Ultra’nın görüntüleri ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 17:44
Motorola’nın yeni katlanabilir telefonu ortaya çıktı
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Bir zamanların efsane telefon markası Motorola yeni telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Firmanın önümüzdeki haftalarda satışa çıkaracağı tahmin edilen Motorola Razr 40 Ultra adlı modelinin görüntüleri ortaya çıktı.  

ANA EKRANI 144 HZ

Katlanabilir yapıda olan telefon 3,5 inç bir kapak ekranına sahip. Cihazın ana ekranı ise 144 Hz yenileme hızında ve 6.7 inç büyüklüğünde.  

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden alan Motorola Razr 40 Ultra Android 13 işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. 8 GB RAM’e sahip olan cihazın 3640 mAh kapasiteli 33 W hızlı şarj destekleyen bir bataryası da bulunuyor.


Motorola Motorola Razr Motorola Razr 40 Ultra

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