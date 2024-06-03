MrBeast'in YouTube abone sayısı katlanarak artıyor

Yayınlanma: 03.06.2024 - 14:18

Güncelleme: 03.06.2024 - 14:18

MrBeast'in abone sayısı 3 Haziran itibarıyla 269 milyonu geçmeyi başardı. Platformun abonelik rekorunu kıran MrBeast, X hesabı üzerinden bu duyuruyu yaptı: ''Altı yılın ardından nihayet Pewdiepie'ın intikamını aldık''.

MRBEAST'İN ABONE SAYISI 269 MİLYONU GEÇTİ

Hatırlatmak gerekirse daha önce YouTube'da en çok aboneye sahip olan kişi Pewdiepie'dı.

Bir süre önce Hindistan odaklı paylaşımlar yapan T-Series bunu geçmişti ve MrBeast bu kanalın abone sayısını geçmeyi başardı.

MrBeast, yayınladığı videolarla on milyonlarca kişiye sesleniyor. Geçen ayın başlarında 26 kişiye Tesla otomobil hediye edeceğini duyurmuştu. YouTube'da 265 milyon izlenen duyuru videosu, üzerinden MrBeast, 263 bin dolardan fazla gelir elde ettiğini aktarmıştı.