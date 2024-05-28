YouTube'dan yeni reklam engelleyici kararı! Hiç izleyemeyecekler

Yayınlanma: 28.05.2024 - 15:00

Güncelleme: 28.05.2024 - 15:27

YouTube, ücretli kullanıcıların sayısının artması için 'reklam engelleyici' kullanan kişilere karşı önlem almıştı. Buna göre premium hesap kullanmayanlar için reklam engelleyici kullanılmasının önüne geçilmişti. Belirli kısıtlamalar getiren YouTube, bunlara bir yenisini ekliyor.

YOUTUBE'DA REKLAM ENGELLEYİCİ KULLANIYORSANIZ ARTIK VİDEOLARI HİÇ İZLEYEMEYECEKSİNİZ

Premium olmayan YouTube kullanıcıları reklamlardan kaçmak için reklam engelleyici kullanıyordu. Bunun önüne geçmek isteyen platform bir bir yeni kısıtlamalar getiriyor. Buna göre yeni test edilen özellikte, reklam engelleme eklentileri kullananlar otomatik olarak videonun sonuna yönlendiriliyor.

YouTube'da reklam engelleyici programlar kullanan kişiler için daha önce 'engelleyiciyi devredışı' bırakmaları öneriliyordu. Ancak bu bildirim gözardı ediliyor, kullanıcılar engelleyiciyi kullanmaya devam edebiliyordu.

Bunun önüne geçilmesi için YouTube artık reklam engelleyici kullananları doğrudan videonun sonuna atacak bir sistemi devreye almaya hazırlanıyor.