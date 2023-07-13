Twitter'a ücretli abonelere özel yeni özellik yolda

Twitter'ın ücretli abonelerine özel olarak getirmeye hazırlandığı özelliklere bir yenisi daha ekleniyor. Yeni özellik beğeni tarafı için geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2023 - 10:45
Twitter'a ücretli abonelere özel yeni özellik yolda
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Twitter halen ücretsiz bir platform olarak sunulsa da Blue tarafı için ücret ödenmesi gerekiyor. Kullanıcılara ödedikleri ücret karşılığında farklı özellikler sunuluyor. Bunlardan biri ise kısa bir süre önce ortaya çıktı. Instagram'da halihazırda bulunan 'beğeni gizleme' özelliği Twitter'a ücret ödeyen Blue abonelerine özel olarak yolda bulunuyor.

TWITTER'DAKİ BEĞENİ GİZLEME ÖZELLİĞİ NASIL İŞLEYECEK?

Söz konusu özellik sayesinde Blue aboneleri isterlerse beğenilerini ya da abonelerini gizleyebilecek gibi duruyor. Özelliği deneyen bir Twitter kullanıcısı özelliğin nasıl göründüğüne dair de ekran görüntüsü paylaştı.

Özelliğe göre kişinin profiline girdiğinizde beğenilerinin aldığı kısımda hiçbir beğeninin yapılmadığı ibaresi çıkıyor. Son halinin nasıl olacağı henüz kesin değil. 

Özelliğin ne zaman Blue abonelerine sunulacağı ise bilinmiyor.


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