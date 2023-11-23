Musk geri adım attı: X’te başlıklar tekrar gösterilecek
Daha önce X platformunda başlıklar kaldırılmıştı. Elon Musk bunun URL'li önizleme kartlarında değişeceğini ve başlıkların gösterileceğini söyledi.
X'te kısa bir süre önce bir değişiklik yapılmış ve başlıkların gösterilmemesine karar verilmişti. Bu X'te haber, makale ya da başka bir siteye yönlendiren bağlantıların tıklanmadan anlaşılmadığı anlamına geliyordu. Elon Musk, bu durumun değiştireceğini, başlıkları geri eklemek istediğini X hesabı üzerinden paylaştı.
ELON MUSK KONU HAKKINDA GERİ ADIM ATIYOR
Musk, X'e bu özelliğin yeni sürümde geri döneceğini söyledi.
Burada başlıklar görüntünün üstüne yerleştirilecek ve kullanıcıların X üzerinden yapılan paylaşımlarda bu başlıkları okuması mümkün olacak.
In an upcoming release, ?? will overlay title in the upper potion of the image of a URL card— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2023
Platformda ekim ayında başlıkların gösterimini 'estetik kaygılarla' kaldırılmıştı. Elon Musk, başlıkların kaldırılmasının estetik kaygının ötesinde, clickbait(yanıltıcı başlık) sorununu da çözeceğini düşünüyordu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arda Turan ile konuşmaları ortaya çıktı!
- Erdoğan'ın '50+1' çıkışına Cumhur ortağından yanıt!
- Bahçeli’nin elindeki suskunluk sopası
- Tunç Soyer'e bir soruşturma daha!
- Ankara'da sürpriz görüşme!
- Ümit Özdağ o protokolü paylaştı!
- Bir aileyi katletti!
- Fenomen Eylül Öztürk, mal varlığını açıkladı
- İlk anketler Wilders'i gösterdi
- 'Bölünme yok'