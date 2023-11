Musk geri adım attı: X’te başlıklar tekrar gösterilecek

X'te kısa bir süre önce bir değişiklik yapılmış ve başlıkların gösterilmemesine karar verilmişti. Bu X'te haber, makale ya da başka bir siteye yönlendiren bağlantıların tıklanmadan anlaşılmadığı anlamına geliyordu. Elon Musk, bu durumun değiştireceğini, başlıkları geri eklemek istediğini X hesabı üzerinden paylaştı.

Musk, X'e bu özelliğin yeni sürümde geri döneceğini söyledi.

Burada başlıklar görüntünün üstüne yerleştirilecek ve kullanıcıların X üzerinden yapılan paylaşımlarda bu başlıkları okuması mümkün olacak.

In an upcoming release, ?? will overlay title in the upper potion of the image of a URL card