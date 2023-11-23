Musk geri adım attı: X’te başlıklar tekrar gösterilecek

Daha önce X platformunda başlıklar kaldırılmıştı. Elon Musk bunun URL'li önizleme kartlarında değişeceğini ve başlıkların gösterileceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 12:41
Musk geri adım attı: X’te başlıklar tekrar gösterilecek
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X'te kısa bir süre önce bir değişiklik yapılmış ve başlıkların gösterilmemesine karar verilmişti. Bu X'te haber, makale ya da başka bir siteye yönlendiren bağlantıların tıklanmadan anlaşılmadığı anlamına geliyordu. Elon Musk, bu durumun değiştireceğini, başlıkları geri eklemek istediğini X hesabı üzerinden paylaştı.

ELON MUSK KONU HAKKINDA GERİ ADIM ATIYOR

Musk, X'e bu özelliğin yeni sürümde geri döneceğini söyledi. 

Burada başlıklar görüntünün üstüne yerleştirilecek ve kullanıcıların X üzerinden yapılan paylaşımlarda bu başlıkları okuması mümkün olacak.

Platformda ekim ayında başlıkların gösterimini 'estetik kaygılarla' kaldırılmıştı. Elon Musk, başlıkların kaldırılmasının estetik kaygının ötesinde, clickbait(yanıltıcı başlık) sorununu da çözeceğini düşünüyordu.


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