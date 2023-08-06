Elon Musk açıkladı: 'Kafes dövüşü canlı yayınlanacak'

Yayınlanma: 06.08.2023 - 14:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 14:01

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldıktan sonra ismini ve logosunu X ile değiştiren Elon Musk, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşünün canlı yayınlanacağını açıkladı.

Canlı yayın açıklamasını X hesabında yaptığı paylaşımla duyuran Musk, "Zuck v Musk dövüşü X'te canlı yayınlanacak. Tüm gelir gaziler için hayır kurumlarına gidecek" ifadesinde bulundu.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on ??.



All proceeds will go to charity for veterans. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

Reuters'ta yer alan habere göre, Musk'ın kafes dövüşü paylaşımına ilişkin bir kullanıcı, kavganın amacını sordu. Musk, "Bu savaşmanın medeni hali. Erkekler savaşı sever" şeklinde yanıt verdi.

Musk ayrıca, gün içerisinde daha önce yaptığı paylaşımda "gün boyunca ağırlık kaldırdığını, dövüşe hazırlandığını" söyledi ve spor yapmaya vakti olmadığını, bu yüzden ağırlıkları işe getirdiğini ekledi.

TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

Elon Musk, 20 Haziran'da yaptığı bir paylaşımda jiujitsu eğitimi almış olan Zuckerberg ile "kafes dövüşüne hazır olduğunu" söylemesiyle başladı.

Bir gün sonra, Instagram'da kazandığı maçların fotoğraflarını paylaşan 39 yaşındaki Zuckerberg, 51 yaşındaki Musk'tan kafes dövüşü için "yer göndermesini" istedi. Musk, karma dövüş sanatları (MMA) şampiyonluk maçlarının yapıldığı bir etkinlik merkezine atıfta bulunarak "Vegas Octagon" yanıtını verdi.

Musk daha sonra kafes dövüşünün gerçekleşmesi halinde antrenmanlara başlayacağını söyledi.