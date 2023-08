Elon Musk açıkladı: 'Kafes dövüşü canlı yayınlanacak'

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldıktan sonra ismini ve logosunu X ile değiştiren Elon Musk, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşünün canlı yayınlanacağını açıkladı.

Canlı yayın açıklamasını X hesabında yaptığı paylaşımla duyuran Musk, "Zuck v Musk dövüşü X'te canlı yayınlanacak. Tüm gelir gaziler için hayır kurumlarına gidecek" ifadesinde bulundu.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on ??.



All proceeds will go to charity for veterans.