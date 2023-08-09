Ünlü dövüşçü Musk'ın koçluk talebini reddetti

Ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov, Elon Musk'un Mark Zuckerberg'le gerçekleştireceği kafes dövüşü öncesinde eğitim talebini reddetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2023 - 16:36
Ünlü dövüşçü Musk'ın koçluk talebini reddetti
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X sosyal medya sitesinin sahibi Elon Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'le gerçekleştireceği kafas dövüşü öncesinde ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov'dan eğitim talep etti. Nurmagomedov, eğitim için kendisine ulaşan Musk'ı prensiplerine uymaması ve spor kariyerini bitirmesi sebebiyle reddetti.

Haziran ayında Musk, Zuckerberg'e kafes dövüşü için meydan okumuştu. Musk'ın beklenmedik meydan okuması, Meta tarafından X (Twitter)'e alternatif olarak geliştirilen Threads uygulamasını duyurmasından kısa bir süre sonra gerçekleşmişti. Teknolojinin ağır topları arasında olası bir kapışmanın sadece önerilmesi bile dünyanın dört bir yanındaki MMA hayranlarının ilgisini çekmişti.


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