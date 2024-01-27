Musk'ın şirketi Neuralink, ölümcül maddeleri yasa dışı olarak taşıyor

Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink'in ölümcül maddeleri, yasalara aykırı şekilde ruhsatsız olarak taşıdığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 13:03
Musk'ın şirketi Neuralink, ölümcül maddeleri yasa dışı olarak taşıyor
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Reuters'in ABD Ulaştırma Bakanlığı belgelerine dayanarak yayınladığı habere göre, insan beyni için elektronik implantlar geliştiren Elon Musk'ın şirketi Neuralink, tehlikeli maddelerin yasa dışı taşınması nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

Donanımhaber'de yer alan ayrıntılara göre Şubat 2023'te Teksas ve Kaliforniya'daki Neuralink tesislerinde yapılan denetimler sırasında, müfettişler şirketin kendisini tehlikeli madde taşıyıcısı olarak kaydettirmediğini tespit etti.

PARA CEZASI GÜLÜNÇ BULUNDU

Ayrıca, yanıcı sıvı Ksilen de dahil olmak üzere tehlikeli atıkların uygunsuz bir şekilde paketlendiği tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, ksilen baş ağrısı, baş dönmesi, kafa karışıklığı, kas koordinasyonu kaybı ve hatta ölüme neden olabiliyor.

Belgelere göre ABD Ulaştırma Bakanlığı, Neuralink'in sorunları gidermeyi kabul etmesi nedeniyle şirkete 2 bin 480 dolar para cezası verdi. Kayıtlarda Neuralink'in neden tehlikeli madde taşıması gerektiği ya da ihlallerin herhangi bir zarara yol açıp açmadığı belirtilmiyor.


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