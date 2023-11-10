Musk'ın şirketine binlerce kişi beyin çipi taktırmaya başvurdu

Elon Musk'ın şirketi mayısta klinik deneyler yapmak için izin almıştı. N1 beyin çipini test etmek için gönüllü arayışında olan şirkete binlerce kişi başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 09:42
Musk'ın şirketine binlerce kişi beyin çipi taktırmaya başvurdu
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Elon Musk'ın Neuralink şirketi, felçli insanlar için geliştirdiği beyin çipini insanlar üzerinde test etmeye hazırlanıyor.

Firma geçtiğimiz eylül ayında gönüllüler aramaya başlamıştı. Bloomberg'in haberine göre kısa süre içerisinde binden fazla kişi "kobay olmak" için başvurdu. Beyin çipi kişinin beyin aktivitesini okuyup analiz edecek ve bu verileri kablosuz olarak yakındaki bir dizüstü bilgisayara veya tablete aktaracak.

Donanımhaber'de yer alan ayrıntılara göre denemelerin, omurilik yaralanması nedeniyle dört uzvu felçli olan 40 yaş altı kişiler üzerinde yapılacağı belirtiliyor. Çip, beynin beden hareketlerini kontrol eden premotor korteks denilen bölgesine yerleştirilecek. Böylelikle N1 çipinin insan sağlığı ve yaşamı için güvenli bir şekilde beyin aktivitesi hakkında bilgi toplayıp toplayamayacağı test edilecek.

Söz konusu çalışma, Neuralink'in düşünceleri komutlara nasıl dönüştürebileceğini öğrenme hedefine ulaşmak için önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Musk bu yılın mayıs ayında klinik deneyler yapmak için izin aldıklarını duyurmuştu. İlk aşamanın ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.

Neuralink'in kurucu ortağı ve CEO'su Elon Musk, şirketin insan deneylerine başlamasını insanlık için büyük bir adım olarak nitelendirdi ve felçli insanların hayatlarını değiştirebileceğini söyledi. Denemelerin sonuçları, beyin çipi teknolojisinin gelecekte yaygın olarak kullanılıp kullanılmayacağın belirleyecek.


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