NASA'dan Ay'ın yüksek çözünürlüklü fotoğrafları geldi

08 Aralık 2022 Perşembe, 07:30

NASA uzay aracını fırlatma noktasında sorunlar yaşadığı Artemis görevi hakkında yeni paylaşımlar yapıyor. Ay'ın yakından çekimini yapan Orion uzay aracından gönderilen yüksek çözünürlüklü fotoğraf yayınlandı.

NASA'NIN PAYLAŞTIĞI AY FOTOĞRAFI DETAYLARI GÖSTERİYOR

NASA'nın bu görevdeki asıl amacı birkaç yıl içinde tekrar Ay'a insan göndermek. Öte yandan Artemis I görevini başlatan NASA, Orion uzay aracı vasıtasıyla yeni bilgiler ve görseller paylaşıyor.

Dünya'dan yaklaşık 435 bin kilometre uzakta olan uzay aracı, Ay'ın yakınından iki kez geçmeyi başardı. Bu sayede Ay'ın detaylı fotoğraflarını çeken Orion, güneş panellerininin ucuna yerleştirilmiş yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde gerçekleştirdi.

Artemis I'ın ardından gelmesi planlanan Artemis II için tarih bile verildi: 2024. Artemis II'de öncekine göre bazı farklılıklar olacak örneğin, ikinci görevde astronotlar da yer alacak. Her şey planlandığı gibi giderse de Artemis III'te 'Ay'a insanlı seyahatler' başlayacak.