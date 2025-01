NASA, mikrop örnekleri toplayacak

Yayınlanma: 24.01.2025 - 17:51

Güncelleme: 24.01.2025 - 17:51

Organizmaların uzay boşluğunda hayatta kalması, yaşamın Dünya'da başlamadığı, galaksinin başka bir yerinde ortaya çıktığı teorisini destekleyebilir. Uzmanlar, mikropların zorlu ortamlarda nasıl davrandıklarını ve muhtemelen nasıl çoğaldıklarını incelemek için, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) dışından mikrobiyolojik örnekler toplamayı umuyorlar.

YÜZEYDEN ÖRNEKLER CANLILIĞA DAİR KANITLAR SUNABİLİR

Chip'in aktardığına göre Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar, yaklaşan bir uzay yürüyüşü sırasında uzay istasyonunun dışından mikrobiyolojik örnekler toplamaya çalışacak. NASA’nın Salı günü yayınladığı bir açıklamada ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, yüzey örnekleri yaşam destek sistemi havalandırmalarının yakınında toplanacak ve UUİ’nin mikroorganizmaları uzaya salıp salmadığı veya nasıl saldığına yanıt bulmaya çalışacak.

İstasyonun dışından örnek toplama, uzay istasyonunun dışındaki mikroorganizmaları inceleyen bir NASA projesi olduğu rahatlıkla anlaşılan UUİ Dış Mikroorganizmalar deneyinin bir parçası olarak gerçekleşiyor. Toplanan örnekler, daha sonra Dünya’da analiz edilecek.

Uzay araçları ve uzay giysileri görevlerden önce sterilize edilse de, insanlar temizlenemeyen ve temizlenmemesi gereken gerekli mikroplarla dolu benzersiz mikrobiyomlar taşırlar. Bu yüzden astronotlar uzaya doğru fırlatıldıklarında, yanlarında trilyonlarca mikroorganizmayı da uzaya götürürler.

NASA mikrobiyoloğu Sarah Wallace, yaptığı açıklamada, “Uzaya gönderdiğimiz her şeyi sterilize edemiyoruz ve bunu da istemiyoruz, ancak potansiyel patojenlerin istasyona ulaşmasını sınırlamak için çok şey yapıyoruz” dedi ve devam etti: “Fırlatma sırasında kargo, yiyecek, araçlar ve mürettebat üyelerinin her birinin kendi mikrobiyomu veya mikrop takımı vardır. Her şey istasyona ulaştığında, bu mikrobiyomlar uzay istasyonu mikrobiyomunun bir parçası haline gelir.”

Ancak uzaya ulaşan mikrobiyonlar, Dünya’dakilere göre çok daha zorlu bir ortamla karşılaşır. Radyasyon ve mikro yerçekimi gibi koşullar karşısında, bu canlıların bir kısmı hayatta kalmayı başarır, yani ortama uyum sağlar ve çoğalır. Benzersiz çevresel baskılar, Dünya’da var olmayan mikrobiyal mutasyonları da tetikleyebilir.

Bilim insanları, aşırı koşullara dayanabilen bu yaşam formları olan ekstremofillerle yakından ilgileniyorlar. Bu canlıların özellikleri, Dünya’daki endüstriler için önemli sonuçlar doğurabilir ve bu dayanıklı mikropların Ay veya Mars gibi diğer dünya dışı yerlerde nasıl hayatta kalabileceklerine ışık tutabilir.

Bu yüzden astronotlar, bu benzersiz mikrobiyomu izlemek için UUİ’nin iç kısmını sık sık temizlerler ve örnek alırlar. Yakında gerçekleştirilecek UUİ’nin dış kısmından örnek toplama işlemi, istasyonun havalandırma egzozu aracılığıyla muhtemelen bu mikropların bir kısmının uzaya atılması nedeniyle gerçekleşiyor.

Bu örnekler, Dünya’daki yaşamın uzaydan geldiğine dair bir hipotez olan Panspermia konseptini incelemeye de yardımcı olabilir. Bu hipotezin doğru olması için, Dünya’daki yaşamı başlatmış olabileceği iddia edilen tek hücresi canlıların uzaydaki zorlu ortama karşı dayanıklı olması ve uzun süreler boyunca hayatta kalabilmesi gerekiyor. İlginç bir şekilde, daha önce yapılan çalışmalar, hem alglerin hem de tardigradların uzay boşluğunda şaşırtıcı derecede iyi performans gösterdiğini ortaya koymuştu.