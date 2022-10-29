NASA'dan 'gülümseyen Güneş' paylaşımı

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, güneşin yüzeyinde 'gülümseme'ye benzeyen görüntüyü yakaladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 10:22
NASA'dan 'gülümseyen Güneş' paylaşımı
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NASA, 2010 yılından beri Güneş’i gözlemleyen Solar Dynamics Observatory uydusunun yeni çektiği Güneş fotoğrafını paylaştı. 

NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından yapılan paylaşımda, "Bugün, NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'i 'gülümserken' yakaladı. Ultraviyole ışığında görülen Güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı güneş rüzgarının uzaya taştığı bölgelerdir” denildi.  


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