NASA'dan 'gülümseyen Güneş' paylaşımı
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, güneşin yüzeyinde 'gülümseme'ye benzeyen görüntüyü yakaladı.
NASA, 2010 yılından beri Güneş’i gözlemleyen Solar Dynamics Observatory uydusunun yeni çektiği Güneş fotoğrafını paylaştı.
NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından yapılan paylaşımda, "Bugün, NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'i 'gülümserken' yakaladı. Ultraviyole ışığında görülen Güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı güneş rüzgarının uzaya taştığı bölgelerdir” denildi.
Say cheese! ??— NASA Sun, Space & Scream ?? (@NASASun) October 26, 2022
Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31
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