NASA'dan 'gülümseyen Güneş' paylaşımı

29 Ekim 2022 Cumartesi, 10:22

NASA, 2010 yılından beri Güneş’i gözlemleyen Solar Dynamics Observatory uydusunun yeni çektiği Güneş fotoğrafını paylaştı.

NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından yapılan paylaşımda, "Bugün, NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'i 'gülümserken' yakaladı. Ultraviyole ışığında görülen Güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı güneş rüzgarının uzaya taştığı bölgelerdir” denildi.