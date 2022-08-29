NASA’nın Artemis I kalkışı ertelendi
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), Artemis I uzay aracını Ay’a göndermeyi amaçlayan görevi, uzay aracının motorundaki teknik bir sorun nedeniyle ertelendi.
NASA’nın en güçlüsü olarak bilinen Artemis I uzay aracı, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Ay’a gitmek üzere kalkış yapacaktı. NASA’dan yapılan açıklamada, Artemis I’in motorundaki teknik bir arıza nedeniyle kalkışın ertelendiği duyuruldu. Kalkışın 2 Eylül’de yapılacağı öngörülüyor.
GÖREVİN ADI ‘AY TANRIÇASI’
Göreve adını veren Artemis, Yunan mitolojisinde Apollon’un ikiz kardeşi ve Ay tanrıçası olarak biliniyor. NASA astronotu Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Apollo programı kapsamında ‘Apollo 11’ adlı uçuşla aya ilk ayak basan insanlar oldu.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Taşkesenlioğlu'ndan ilk açıklama
- Nihal Olçok'tan Sedat Peker'e ilginç mesaj
- 7 isim için harekete geçildi
- Bir açıklama da Serhat Albayrak cephesinden geldi
- Ormanda yürümek artık ücretli
- '100 yıllık pranga' sözleri yeniden gündemde
- Ankette dikkat çeken 'CHP' ayrıntısı
- CHP'den suç duyurusu
- SPK'den Sineren ve 'ilgililer' hakkında suç duyurusu
- Ünsal Ban yurtdışına kaçarken yakalandı!