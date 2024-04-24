NEONSAT-1 uydusu, uzay istasyonuyla ilk iletişimi kurdu
Güney Kore'nin, dünyayı gözlemleyecek uydu takım yıldızı projesi kapsamında uzaya gönderdiği NEONSAT-1 nano uydusunun, uzay istasyonu ile başarılı bir şekilde iletişim kurduğu duyuruldu.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Bilim ve Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanlığı, NEONSAT-1 nano uydunun, Yeni Zelanda'nın Mahia bölgesindeki bir uzay üssünden yerel saatle 07.32'de uzaya fırlatıldığını açıkladı.
İLERLEYEN YILLARDA DAHA FAZLA UYDU FIRLATACAK
Fırlatıldıktan yaklaşık 50 dakika sonra uzaya yerleşen nano uydunun, Antarktika'daki Kore Kral Sejong İstasyonu ile başarılı bir şekilde iletişim kurulduğu kaydedildi.
Dünyayı gözlemleyecek uydu takım yıldızı projesi kapsamında uzaya gönderilen NEONSAT-1'in aralıkta gözlem görevine başlaması planlanıyor.
Güney Kore, Haziran 2026 ve Eylül 2027'de beşer uydu daha fırlatmayı hedefliyor.
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