Neredeyse her şeyi öğrendik: Galaxy S23 serisinin pil özellikleri

04 Ekim 2022 Salı, 15:16

Samsung'un en yeni akıllı telefon serisi olacak Galaxy S23, bir süredir sızıntılar ile gündeme geliyor. Telefon hakkında güçlü kaynaklardan gelen bilgilere göre tasarım ve bazı özellikler kendini göstermişti. Yeni ortaya çıkan sızıntılarda ise telefon serisinin pil özellikleri detaylandırıldı.

SAMSUNG GALAXY S23 SERİSİNİN BATARYA ÖZELLİKLERİ YETERSİZ KALABİLİR

Daha önce Galaxy S23 serisinin şarj hızları hakkında bilgiler sızdırılmıştı. Maksimum 25W şarj hızlarını destekleyeceği ortayan çıkan cihazların yetersiz kalacağı da konuşulmuştu. Çünkü Galaxy S22 Ultra'nın 45W hızını desteklediği düşünüldüğünde yeni tanıtılan bu cihazlar oldukça aşağıda kalıyor.

Öte yandan akıllı telefon serisinin standart modelinde 3.900 mAh batarya kapasitesi beklenirken, S23 Plus modelinde bu 4.700 mAh kadar çıkacak. Elimizde S23 Ultra modeli için 5.000 mAh gibi bir tahmin var. Yine de günümüz akıllı telefonlarının bataryalarının kapasitesi oldukça yüksek rakamlara çıkmışken yeni tanıtılacak amiral gemisi cihazlarda bu oranlar yetersiz kalabiliyor.