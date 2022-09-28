Yine benzer bir sorun: Samsung telefonların bataryası şişiyor

28 Eylül 2022 Çarşamba, 16:54

Batarya tarafında pek çok akıllı telefon üreticisi sorun yaşıyor. Samsung telefonların bir YouTuber'ın paylaştığı kadarıyla bataryasının kullanılmadığı halde şiştiğini öğrendik.

iPhone'un Xiaomi'nin bazı modellerinin ve Samsung'un bazı cihazlarında patlama, yanma, batarya sorunları yaşattığını biliyoruz ancak MrWhoseTheBoss adlı YouTube kanalının sahibi Arun Maini, elindeki Samsung cihazlarda büyük bir sorun olduğunu söylüyor.

SAMSUNG CİHAZLARIN BATARYASI KULLANIMDA OLMAMASINA RAĞMEN ŞİŞİYOR

Telefon incelemeleri ve ardından bu cihazların koleksiyonlarını yapan Maini, elindeki cihazlar hakkında yeni bir video yayımladı. Telefonlar için özel bir saklama alanına sahip olan Maini, elinde bulunan Galaxy telefonların çoğunda 'şişen batarya' ile karşılaştığını gösteriyor.

Hiç kullanılmadığı halde bataryası şişen cihazları olduğunu aktaran YouTuber, hasarın oldukça büyük olduğunu gövdeden ayrılan arka kapakları göstererek gözler önüne seriyor.

Şu anda yaşanan sorunun hangi problemden kaynaklandığı hakkında bir bilgi yok ancak bu video bir uyarı niteliği de taşıyor. Eski telefonları saklamak yerine onları geri dönüşüme vermek ya da elden çıkartmak en doğru hamle olacaktır.