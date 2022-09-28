Samsung'un S23 ve S23 Plus modellerinin tasarımı sızdı
Samsung Galaxy S23 serisi için tasarım detaylarını ortaya çıkaran yeni sızıntılar ortaya çıktı.
Samsung'un gelecek yıl piyasaya sürmesi beklenen S23 serisi hakkında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni yapılan sızıntıya göre Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus için tasarım detayları belli oldu. OnLeaks tarafından sızdırılan tasarım görselleri, CAD dosyaları üzerinden hazırlanmış durumda.
Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus için 'radikal' bir hamle gerçekleştirmiyor
S23 serisinin sızdırılan görüntülerinde standart ve sıradan bir tasarım bizleri karşılıyor. Kamera tarafında da şaşırtmayan görsellere göre Samsung bu modellerde ön tarafta ekran deliği şekilinde ön kamera kullanmayı tercih ederken, arkada yine üçlü bir kamera kurulumu tercih ediyor. Devasa bir kurulum tercih etmeyen Samsung, sadeleşmeye gidiyor olabilir.
Cihazların tasarımına yönelik olan bu görsellerin dışında cihazlar hakkında bazı teknik detaylara da sahibiz. Yeni akıllı telefon serisi 25W şarj desteğine sahip olacakken, yine bir Samsung stratejisi olarak cihazlar bazı ülkelerde Exynos işlemciyle gelebilir.
Diğer bir yandan tahminlere göre Galaxy S23 Ultra modelinde temel kamera 200 Megapiksel olacak. Farklı kamera sensörleriyle donatılacak olan S23 Ultra kamera tarafında iddialı olacak.
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