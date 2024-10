Netflix'in başı belada: Gerçek hayat hikayeleri 'dava' olarak geri dönüyor

Yayınlanma: 19.10.2024 - 12:28

Güncelleme: 19.10.2024 - 12:29

Netflix'in Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story isimli dizisi kısa sürede platformda bir numaraya yükseldi. Ebeveynlerini öldüren iki kardeşin gerçek hikayesinin anlatıldığı dizi nedeniyle Netflix bazı eleştiriler de aldı.

Platform şimdilerde, gerçek yaşam hikayelerine dayanan diğer popüler yapımlarıyla birlikte iftira davalarıyla karşı karşıya.

CNBC-e'nin aktardığı habere göre; Baby Reindeer adlı bir 'stalker' hikayesi ve Anna Sorokin (diğer adıyla Anna Delvey) dolandırıcılığı üzerine çekilen Inventing Anna gibi yapımlar, bu davaların arasında yer alıyor.

The Wall Street Journal'a göre, 2019'dan bu yana Netflix ve prodüksiyon ortaklarına karşı, gerçek yaşam hikayeleriyle ilgili 20'den fazla iftira davası açıldı. Bu yıl en az altı dava dosyalandı. Artan dava sayısının, bu tür programların yapım maliyetlerini artırdığı bildiriliyor.

Ancak, Business Insider'ın ajans ve yapımcılarla yaptığı röportajlara göre, Netflix'in suç temalı içeriklere olan ilgisi azalmış değil ve bu eğilimde bir değişiklik olmadığı görülüyor. Ampere Analysis'ten alınan verilere göre, diğer yayıncılar Hulu ve Peacock da gerçek suç içerikleriyle kütüphanelerini doldurmuş durumda. Ancak hiçbiri Netflix'in 282 milyondan fazla global aboneye sahip devasa erişimini sağlayamıyor.

NETFLIX VAZGEÇMİYOR

Ampere Analysis'ten Guy Bisson, altı büyük yayıncının komisyon faaliyetleri arasında, bu yıl suç temalı yapımların bir yıl öncesine göre en büyük yüzde artışını gördüğünü belirtti. Bu tür içerikler, tüm global, kurgusal, ilk yayınlanan içeriklerin dörtte birini temsil ediyor. Bisson, geleneksel olarak pahalı olan bilim kurgu ve fantezi türlerinin ise en çok düşüş yaşayan türler olduğunu söyledi.

Pahalı içerikten geri çekilme durumunun söz konusu olduğuna değinen Bisson, artık genel bir izleyici kitlesine odaklanıldığını söyledi.

Gerçek suç programları, genellikle Netflix'in en çok izlenenleri arasında yer alıyor. Ünlü yapımcı Ryan Murphy'nin Dahmer'i, 29 Eylül itibarıyla Netflix'in tüm zamanların en popüler TV şovları arasında üçüncü sıradaydı ve 1 milyardan fazla saat izlendi. Aynı antoloji serisindeki bir sonraki Murphy özel serisi olan Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story de ilk iki haftasında Netflix'in ABD TV şovları listesinde zirveye yerleşti.

Gerçek suç programları genellikle düşük bütçeli işler olma potansiyeline sahipken, aynı zamanda yasal riskler ve ilgili maliyetler de taşıyabilir.

170 MİLYON DOLARLIK 'İFTİRA DAVASI'

Baby Reindeer, Netflix'in Küresel Top 10 TV listesinde sekiz hafta geçirdi ve altı Emmy kazandı. Ancak, aynı zamanda bir davayı da beraberinde getirdi. Dizide ısrarlı takip yaptığı iddia edilen Martha karakterinin ilham alındığı Fiona Harvey, platforma 170 milyon dolarlık iftira davası açtı.

Netflix, çoğu izleyicinin dizinin iddialarının gerçek olmadığını anlayacağını savundu. Ancak hakim, dizinin "gerçek bir hikaye" olarak tanıtıldığını ve izleyiciyi bunu kabul etmeye davet ettiğine hükmetti. Yine de bu, Netflix'in dizinin yaratıcısı Richard Gadd ile eylülde yeni bir ortaklık imzalamasını engellemedi.

Netflix, Anna Sorokin'in bir arkadaşı olan Rachel Williams tarafından da dava ediliyor. Williams, Shonda Rhimes tarafından yaratılan Inventing Anna'da fırsatçı bir yan karakter olarak tasvir edildiğini öne sürdü. Netflix, dizinin ilham kaynağı olan New York dergisi yazarının notlarını koruma altına almak için başvurdu.