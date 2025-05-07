Netflix yeni televizyon deneyimini tanıttı

Yayınlanma: 07.05.2025 - 20:21

Güncelleme: 07.05.2025 - 20:21

Netflix Global Ürün Direktörü Eunice Kim ve Netflix Global Teknoloji Direktörü Elizabeth Stone'un gerçekleştirdiği basın toplantısında tanıtılan yeni televizyon deneyimi, iyileştirilen sade ve sezgisel tasarımı ve yeni özellikleriyle üyelerin izleyecekleri yapımları daha kolay bulmasını sağlayacak.

Öne çıkan yenilikler, "Daha Kolay Keşif", "Daha Görünür Kısayollar", "İyileştirilmiş Gerçek Zamanlı Öneriler" ve "Daha Şık Tasarım" başlıkları altında sıralandı.

"Daha Kolay Keşif" ile Netflix üyeleri, artık karşılarına çıkan yapımlara dair tüm bilgileri çok daha kolay bir şekilde görebilecek. Böylece üyeler, "Emmy Ödüllü" veya "Diziler Arasında 1 Numara" gibi açıklamalara göz atarak, o yapımın kendilerine hitap edip etmediğine daha kolay karar verebilecek.

"Arama" ve "Listem" kısayolları, kullanıcıların daha kolay erişilebilmeleri için, ekranın sol köşesindeki eski konumlarından kaldırılarak sayfanın yukarısına, daha belirgin bir şekilde yerleştirildi.

Ana sayfadaki öneriler, üyelerin beklentilerine ve ilgi alanlarına daha duyarlı hale getirilirken, ana sayfa, sade ve modern bir tasarımla Netflix'ten beklenen gelişmiş deneyimi daha iyi yansıtacak şekilde yenilendi.

Mobilde öne çıkan özellikler

Öte yandan, televizyon deneyiminin yanı sıra mobil deneyimin de yeni özelliklerle zenginleştirileceği duyuruldu.

Üretken yapay zekayı keşif deneyimine entegre etmek üzere, isteğe bağlı katılımla belirlenecek küçük bir beta grupla, yeni bir arama özelliği hayata geçirilecek. iOS işletim sistemi üzerinde başlatılacak bu çalışma ile üyeler "Komik ve keyifli bir şey seyretmek istiyorum" gibi doğal konuşma ifadeleri kullanarak dizi ve filmleri arayabilecek.

Keşfi kolaylaştırmak ve daha eğlenceli hale getirmek için Netflix dizi ve filmlerinin kliplerini içeren dikey bir akış test edilecek. Böylece üyeler tek dokunuşla dizinin tamamını veya filmi hemen izlemeye başlayabilecek, listelerine ekleyebilecek veya arkadaşlarıyla paylaşabilecek.

"Daha duyarlı bir deneyim yaratmak istedik"

Açıklamada basın toplantısındaki konuşmasına yer verilen Netflix Global Ürün Direktörü Eunice Kim, proje üzerinde çalışmaya başladıklarında, geniş içerik seçkileri için daha esnek, daha sezgisel ve üyelerinin ihtiyaçlarına daha duyarlı bir deneyim oluşturmak istediklerini belirtti.

Kim, "Netflix'teki en heyecan verici anları daha da üst seviyeye taşıyacak bir deneyim yarattığımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Netflix Global Teknoloji Direktörü Elizabeth Stone Elizabeth Stone da Netflix'in, ileri teknolojiyle olağanüstü eğlenceyi bir araya getirme konusunda benzersiz bir yeteneğe sahip olduğunu kaydederek, "Bu bizim süper gücümüz. Elbette, her şey izleyicilerin sevdiği harika diziler ve filmlerle başlıyor. Fakat Netflix olarak en büyük avantajlarımız arasında yer alan küresel erişim gücü, öneriler ve üyelerimizin beklentileri göze alındığında, teknolojinin önemi de çok büyük. Bu işbirliğini daha da ileri taşıyarak, üyelerimizi daha da çok sevecekleri diziler, filmler ve oyunlarla buluşturmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.