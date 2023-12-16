Netflix, oyun merkezi olmak için adım atıyor

Yayınlanma: 16.12.2023 - 14:29

Güncelleme: 16.12.2023 - 14:29

Netflix iki yıl önce oyun tarafına yatırım yapmaya başladı ve onlarca oyunu platforma ekledi. Netflix, bugüne kadar 40 oyunu platformuna ekledi. Yıl sonuna kadar ise 86 oyunun platforma dahil olması bekleniyor. Öte yandan geliştirilmekte olan 90 oyun daha bulunuyor.

2024 yılında piyasaya sürülecek dört oyun da açıklandı. Yaşam simülasyonu Cozy Grove Camp Sprit, FashionVerse, Game Dev Tyconn ve Sonic Mania Plus önümüzdeki yıl karşımıza çıkacak oyunlardan bazıları.

Netflix kısa bir süre önce GTA serisinden üç oyunu da platforma ekleyerek dikkat çekmişti.

Popüler içerik izleme platformuna farklı dizi ve filmlerin de oyunları gelecek. Bunlardan biri de Squid Game evreninde geçen bir mobil oyun olacak. Detayları henüz belli olmasa da oyuncuların rekabet içinde olacağı bir ortam sunacağı tahmin ediliyor.