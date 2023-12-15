Üç GTA oyunu Netflix aboneleri için geldi!
Bir süre önce GTA oyunlarının Netflix abonelerine ücretsiz olarak geleceği ortaya çıkmıştı. Oyunlar platforma nihayet geldi.
Netflix mobil tarafta abonelerine özel oyunlar sunmaya devam ediyor. En son GTA San Andreas, GTA Vice City ve GTA III'ün Definitive Edition versiyonu platforma geldi ve oynanabiliyor.
Granda Theft Auto: The Trilogy- The Definitive Edition paketinde toplamda üç oyun yer alıyor:
- GTA III
Her şey Liberty City’de başlar ve Liberty City’de biter. Suç dünyasının karanlık yollarında macera kovalayacağın bir ‘açık dünya’ deneyimine hazır mısın?
- GTA: Vice City
Bu kez 1980’lere gidiyoruz... Neon ışıkları gözümüzü alıyor, kabarık saçlar ve pastel renkli takım elbiseler suç dünyasının çirkin yüzüyle buluşuyor. Tommy Versetti’nin zirveye giden yoldaki ihanet ve intikam dolu hikayesi bir kez daha başlıyor.
- GTA: San Andreas
90’ların başı... Carl ‘CJ’ Johnson, ailesini kurtarmak ve kanunsuz sokaklarda hakimiyet kurmak için San Andeas eyaletinin uçsuz bucaksız yollarında macera üstüne macera yaşıyor.
? Grand Theft Auto III— Netflix (@netflix) December 14, 2023
? Grand Theft Auto: San Andreas
? Grand Theft Auto: Vice City
?? Now on Netflix Games on mobile ?? pic.twitter.com/nPyTVoxUC6
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