Üç GTA oyunu Netflix aboneleri için geldi!

Netflix mobil tarafta abonelerine özel oyunlar sunmaya devam ediyor. En son GTA San Andreas, GTA Vice City ve GTA III'ün Definitive Edition versiyonu platforma geldi ve oynanabiliyor.

Granda Theft Auto: The Trilogy- The Definitive Edition paketinde toplamda üç oyun yer alıyor:

Her şey Liberty City’de başlar ve Liberty City’de biter. Suç dünyasının karanlık yollarında macera kovalayacağın bir ‘açık dünya’ deneyimine hazır mısın?

Bu kez 1980’lere gidiyoruz... Neon ışıkları gözümüzü alıyor, kabarık saçlar ve pastel renkli takım elbiseler suç dünyasının çirkin yüzüyle buluşuyor. Tommy Versetti’nin zirveye giden yoldaki ihanet ve intikam dolu hikayesi bir kez daha başlıyor.

90’ların başı... Carl ‘CJ’ Johnson, ailesini kurtarmak ve kanunsuz sokaklarda hakimiyet kurmak için San Andeas eyaletinin uçsuz bucaksız yollarında macera üstüne macera yaşıyor.

? Grand Theft Auto III

? Grand Theft Auto: San Andreas

? Grand Theft Auto: Vice City



?? Now on Netflix Games on mobile ?? pic.twitter.com/nPyTVoxUC6