Netflix şifresi paylaşmak yasaklandı mı? Netflix şifresi paylaşmak ücretli mi?

Yayınlanma: 24.05.2023 - 12:46

Güncelleme: 24.05.2023 - 12:46

Netflix’e, hesap veya parola paylaşımı yoluyla erişim tarih oluyor. Netflix, ücretsiz şifre paylaşımı yaparak, bir hesabı, birden fazla kişinin kullanmasının önüne geçmeye hazırlanıyor.



NETFLİX ŞİFRESİ PAYLAŞMAK YASAKLANDI MI?



Netflix'in aldığı karar göre artık hesap veya parola paylaşımı yapılamayacak. Şirketin bu kararı öncelikle ABD’deki kullanıcılar için geçerli olacak.



NETFLİX ŞİFRESİ PAYLAŞMA ÜCRETİ NE KADAR?



Bloomberg'in aktarımına göre; Netlix Inc., şifre paylaşımı yapan ABD'li müşterileri için oluşturduğu yeni ücretler tarifesini açıkladı.



Buna göre, Netflix, kullanıcıların ayda ek 8 dolar karşılığında hesap bilgilerini paylaşabileceğini duyurdu. Diğer taraftan, bu seçeneklerin yalnızca standart ve premium planını kullanan müşteriler tarafından kullanılabileceği belirtildi.

Şirket, ABD ve Kanada'daki 30 milyon kullanıcı dahil olmak üzere, dünya çapında toplamda 100 milyon hanenin ödeme yapmadıkları halde bir Netflix hesabı kullandıklarını açıkladı.

NETFLİX ÜCRETİ NE KADAR?

Netflix Türkiye ücreti; temel plan aylık 63,99 TL, standart plan aylık 97,99 TL, özel plan aylık tam 130,99 TL.

