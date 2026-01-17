New World: Aeternum için resmi kapatılma tarihi açıklandı

Amazon'un oyun stüdyosunun 2021 yılında piyasaya sürmüş olduğu New World: Aeternum adlı MMORPG oyunu için yolun sonu göründü. Oyun çıktığı günden bu yana pek sevilmemiş ve eleştirilmişti.

Oyunun bu aşağıya doğru seyreden durumu Amazon'un artık oyunu geliştirmeyi de durduracaklarının duyurulmasıyla arttı. New World: Aeternum resmi olarak 31 Ocak 2027 tarihinde kapatılacak.

Oyunun normalde 2026 yılında kapatılması planlanıyordu ancak geliştiriciler bu tarihi ertelemiş. Her ne kadar oyunun kapanmasına çok varsa da oyun satıştan kaldırıldı. New World: Aeternum'a halihazırda sahipseniz 2027 yılına kadar oyunu oynamaya devam edebilirsiniz.