17.01.2026 00:04:00
Haber Merkezi
Xbox Free Play Days kapsamında ücretsiz olan oyunlar açıklandı

Xbox Free Play Days kapsamında 16 Ocak'tan 18 Ocak'a kadar bazı oyunlar ücretsiz olarak sunuluyor.

Microsoft'un oyun hizmeti sunduğu Xbox için Free Play Days oyunları sunuluyor. Bu sayede oyuncular bazı oyunları satın almadan ücretsiz deneyimleyebiliyor. Açıklandığına göre 16, 17 ve 18 Ocak günleri boyunca oyuncular 7 oyuna ücretsiz olarak ulaşacak. 

XBOX FREE PLAY DAYS OYUNLARI AÇIKLANDI

Oyunseverler için normalde aylık ücret ödenerek alınan Game Pass aboneliği ile sunulan ücretsiz oyunlar Game Pass sahibi olmayan kişilere de sunuluyor. EA SPORTS FC 26, EA SPORTS Madden NFL 26, EA SPORTS College Football 26 ve NHL 26 gibi oyunlar Game Pass gerektirmeyen oyunlar oluyor.

Bunun yanı sıra F1 25, UFC 5 ve EA SPORTS PGA TOUR Game Pass gerektiriyor.

İşte açıklanan oyunların tam listesi:

  • EA SPORTS FC 26
  • EA SPORTS Madden NFL 26
  • EA SPORTS College Football 26
  • NHL 26
  • F1 25
  • UFC 5
  • EA SPORTS PGA TOUR
