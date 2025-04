Nintendo Switch 2 resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Yayınlanma: 02.04.2025 - 23:01

Güncelleme: 02.04.2025 - 23:01

Nintendo Switch 2'nin tanıtımı video ile yapılmıştı ancak cihazın özellikleri açıklanmamıştı. Nintendo Switch 2, 7.9 inçlik 1080p IPS LCD ekrana sahip olarak karşımıza çıkıyor. Geliştirilmiş hoparlörler ve dahili mikrofona sahip olan cihazın daha iyi bir ses deneyimi sunduğu belirtiliyor.

NINTENDO SWITCH 2'NİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Daha iyi kontrol performansına sahip olan Nintendo Switch 2'de JoyCon'lar manyetik bir mekanizmaya sahip. Böylece çıkartıp takılması daha pratik olan bu JoyCon'lar iki yandan ana gövdeye rahatlıkla tutturuluyor.

Nintendo Switch 2'nin aynı zamanda fare kontrolleri de bulunuyor.

Cihaz 256 GB dahili hafızayla geliyorken, dock istasyonu da 4K çözünürlük ve HDR desteği sunuyor. Bu da televizyon ile kullanıldığında iyi bir görüntü sağlıyor.

Öte yandan Nintendo Switch 2'ye ek olarak Nintendo Switch 2 Pro Kontrolcüler de tanıtıldı. Kendine özgü tasarımı korunan kontrolcüde C tuşunu içeren bir tuş bulunuyor.

Bu cihaz önceki cihazlarla kıyaslandığında farklı oyunlara ev sahipliği yapacak çünkü bazı oyunlar Nintendo Switch 2'ye özel olarak geliştirilecekler ve önceki modellere gelmeyecek.

Nintendo Switch 2 Edition için geliştirilen oyunların ise bir kısmı açıklandı. Bu oyunlar arasında Super Mario Party Jamboree NS2 Edition, The Legend of Zelda: Breath of the Wild NS2 Edition, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom NS2 Edition, Kirby and the Forgotten Land NS2 Edition + Star Crossed World, Metroid Prime 4 Beyond NS2 Edition ve Pokemon Legends Z-A NS2 Edition yer alıyor.

Nintendo Switch 2'nin 5 Haziran 2025 tarihinda satışa sunulması bekleniyor. Cihazın Japonya fiyatı 49 bin 980 yen olarak açıklandı, yaklaşık 330 dolar. Oyun konsolunun Avrupa fiyatı ise 469 euro. Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi henüz bilinmiyor.