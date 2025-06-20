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Nintendo Switch'e iOS yüklendi! Sonuç hüsran

Nintendo Switch'e iOS yüklendi! Sonuç hüsran

20.06.2025 21:24:00
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Haber Merkezi
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Nintendo Switch'e iOS yüklendi! Sonuç hüsran

Bir kişi iOS işletim sistemini Nintendo Switch'te çalıştırmayı denedi.

Farklı cihazlardan Android ve iOS işletim sistemlerinin çalıştırıldığını görüyoruz. Daha önce Nintendo Switch'te Android çalıştırılmıştı. Bu sefer de bir kişi iOS'u Nintendo Switch'te çalıştırmayı denedi. Yazılım Switch'te çalıştı ancak istenildiği gibi uygulamaları açamadı. iOS'un cihaza yüklenebilmesini mümkün kılan şey ise iPhone 11'e özel geliştirilen bir emülatör oldu. Yayınlanan GitHub kodlarını kullanan Patrosi73 kullanıcı isimli kişi, tecrübelerini X üzerinden aktardı.

NINTENDO SWITCH'E iOS YÜKLENDİ

Buna göre Nintendo Switch'e iOS yüklemek mümkün ancak çalışması stabil değil. Bu da cihazda iOS ile işlem yapmayı mümkün olmaktan çıkartıyor. Performans anlamında büyük sorun yaşatan cihaz, herhangi bir uygulamayı çalıştırmıyor. 

Aktarılan kadarıyla Switch'te iOS'un başlatılması yaklaşık 20 dakika kadar sürüyor. Bu noktada dünyanın yavaş iPhone'u haline gelen Switch için bu denemeleri yapanların sayısı git gide artıyor.

Bu işlem Nintendo'nun ilk konsolunda denendi. Yeni tanıtılan ve daha yüksek performans sunan Nintendo Switch 2'de iOS belki de daha iyi çalışabilir ancak şu anda özel bir yazılımla denenmiş değil.

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