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Nintendo Switch 2'nin ekranındaki koruyucu filmi çıkartmayın uyarısı

Nintendo Switch 2'nin ekranındaki koruyucu filmi çıkartmayın uyarısı

2.06.2025 21:24:00
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Haber Merkezi
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Nintendo Switch 2'nin ekranındaki koruyucu filmi çıkartmayın uyarısı

Yakında ön sipariş veren kullanıcılara ulaşmaya başlayacak olan Nintendo Switch 2 için yeni kılavuz yayınlandı. Buna göre ekranındaki koruyucunun çıkartılmaması öneriliyor.

Kısa bir süre önce tanıtılan Nintendo Switch 2 konsolu için resmi kullanım kılavuzu yayınlandı. Cihazın ekranı için özellikle paylaşılan uyarıda, cihazın ekranında yer alan koruyucu film tabakasının çıkartılmaması öneriliyor. Ekranı olası hasar ya da darbeye durumlarında koruyan bu kaplamanın çıkartılmaya çalışılması aynı zamanda ekranı fiziksel hasara da uğratabilir deniyor.

NINTENDO SWITCH 2 KULLANICILARA YAKINDA ULAŞACAK

Cihaz uzun bir aranın ardından hem ekran hem tasarım hem de işlemci tarafında yükseltmelerle tanıtılmıştı. Nintendo Switch 2 modelinde Nvidia tasarımı T239 adlı yeni bir çip yer alıyor. Eldeyken ve stand ünitesindeyken kullanımında farklı hızlarla çalışan T239, 1.536 CUDA çekirdeğine de sahip.

Grafik tarafında ise önceki modele göre 10 kat daha yüksek performans sunması bekleniyor.

Nintendo Switch 2, ön sipariş veren kullanıcılara 5 Haziran tarihinden itibaren ulaşacak.

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