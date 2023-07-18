Nispeten uygun fiyatlı popüler oyuna yüzde 492 zam

Bir süredir 59 TL'den satışta olan popüler oyun Dying Light için Steam'de yüzde 492 zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2023 - 11:29
Nispeten uygun fiyatlı popüler oyuna yüzde 492 zam
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Steam'deki zam yağmurundan kurtulan oyunlardan biri olarak görülen Dying Light da zamlandı. Oyuna platformda tam yüzde 492 zam geldi ve 59 TL'lik fiyatı 349 TL'ye kadar çıktı. Pek çok popüler ve sevilen oyuna kıyasla halen alınabilir fiyatta olan oyun Techlandg tarafından geliştirildi ve Warner Bros. tarafından yayınlandı. 

SERİNİN İLK VE İKİNCİ OYUNU AYNI FİYATTA

Dying Light, bir korku oyunu ve türünde beğenilen bir oyun olarak dikkat çekiyor. İlk oyun 2015 yılında piyasaya çıkmıştı. Harran adlı kurgusal bir kentte karantina bölgesine sızmaya çalışan bir ajanın hikayesine odaklanan serinin ikinci oyunu 2022 yılında çıkmıştı.

Serinin birinci ve ikinci oyunu aynı fiyattan satışta. İlerleyen günlerde Dying Light 2'ye zam gelmesi ve fiyatın ilk oyundan çok daha yüksek hale gelmesi bekleniyor.


Dying Light: Enhanced Edition Dying Light zamlı Steam Dying Light

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