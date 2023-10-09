NVIDIA güvenlik nedeniyle etkinliği iptal etti!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 14:00

Güncelleme: 09.10.2023 - 14:00

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan NVIDIA, İsrail'de yapay zekâ ve makine öğrenimi alanındaki son gelişmelere odaklanan özel bir etkinlik düzenlemeyi planlıyordu. Ancak, güvenlik ve katılımcıların refahı öncelikleri nedeniyle bu etkinliği iptal etme kararı aldı.

NVIDIA'nın CEO'su Jensen Huang'ın açılış konuşması yapacağı bu etkinlik, yapay zekâ ve grafik teknolojileri konusundaki önemli yatırımları vurgulayacaktı. İki gün süren etkinlik, başlangıçta yüz yüze katılımı içeriyordu. Ancak son gelişmeler ışığında, katılımcıların sağlığı ve güvenliği düşünülerek bu karar alındı.

Şu an için NVIDIA, etkinliğin yeniden planlanıp planlanmayacağı veya açılış konuşmasının kaydedilip kaydedilmeyeceği konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Etkinliğe katılmayı planlayanların seyahat ve konaklama düzenlemelerini gözden geçirmeleri öneriliyor.

NVIDIA, İsrail'deki mevcut durum nedeniyle 15 ve 16 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan AI Summit'i iptal etme kararını "katılımcıların güvenliği ve refahı en önemli önceliğimizdir" sözleriyle açıkladı. Şirket, bu zor dönemde desteklerinden dolayı katılımcılara teşekkür etti.