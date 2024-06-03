NVIDIA, ücretsiz Game Pass dağıtacağını açıkladı
NVIDIA, dünyanın en değerli şirketleri arasında yerini korurken, dünya çapında Game Pass dağıtacağını duyurdu.
NVIDIA düzenlediği etkinlik kapasamında yapay zeka duyuruları yaptı. Bunun yanı sıra Microsoft ile işbirliği yaparak üyelerine ücretsiz üç aylık Game Pass dağıtacağının müjdesini verdi. Ancak onlarca ülkede sunulan bu imkan, Türkiye'deki kullanıcıları kapsamıyor.
NVIDIA ÜCRETSİZ 3 AYLIK GAME PASS DAĞITACAK
PC tarafındaki Game Pass’i içeren kampanya, 3 ay boyunca geçerli oluyor ve NVIDIA abonelerini kapsıyor. Sadece ilk kez Game Pass'e dahil olacakları içeren kampanya 4 Haziran'da GeForce Experience veya NVIDIA uygulaması üzerinden başlayacak.
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