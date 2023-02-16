Ocak ayında PlayStation 5 satışları yüzde 202 arttı
Yeni ortaya çıkan satış rakamlarına göre PlayStation 5'in Avrupa'da geçtiğimiz ay önceki yılın aynı dönemine göre üç kat arttığı kaydedildi.
Sony oyun tutkunları için çalışmalarını sürdürdüğü dönemde PlayStation 5'i tanıtmıştı. Kısa bir süre önce, 2019 yılında tanıtılan ancak piyasaya sürülme tarihi olarak 2020'yi tercih eden Sony'i sevindiren gelişmeler yaşandı. Yeni yayınlanan satış verilerine göre 3 yıl önce kullanıcıyla buluşan PS5, Avrupa'da ocak ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 202 artış gösterdi.
DİĞER KONSOLLAR İÇİN İYİ BİR DÖNEM OLMADI
GamesIndustry.biz Başkanı Chris Dring konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Nintendo Switch ve Microsoft'un Xbox Series X ve S satışlarının yıldan yıla düştüğünün altını çizen Dring, PlayStation 5 için bu durumun istisna olduğunu vurguladı.
Önceki yıla göre yüzde 202 artış gösteren PS5 satışlarının, geçen yılki stok sorunundan kaynakladığı söyleniyor. Zira geçen yıl Avrupa'da cihaza ulaşamayan oyunseverlerin bu yılın ocak ayında konsolu satın aldığı düşünülüyor.
Sıralama yapılacak olursa PlayStation 5 ilk sırada yer alırken onu Nintendo Switch izledi. Konsol satışlarında geçen yılın ocak ayıyla kıyaslandığında ise yüzde 11'lik bir genel düşüş yaşandı.
Yeni satış rakamlarındaki rekor, Sony'nin geçen ay PS5 tedarik sorunlarının sona erdiğini duyurmasının ardından geldi.
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