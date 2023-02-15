Eski oyunları sevenler için PlayStation Vita, Android'e geldi

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 10:57

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 10:57

Eski konsolların ya da platformların tekrar canlandırıldıklarını görüyoruz. Onlardan biri olan PlayStation Vita emülatörü Vita3K bu kez Android tarafında karşımıza çıkıyor. Eski oyunları oynamak için kullanılan emülatörler, pek çok oyun tutkununa sesleniyor. Öte yandan Vita3K adı verilen PS Vita uygulaması ile eski oyunlar Android kullanıcıları tarafından oynanabiliyor.

VITA3K ANDROID KULLANICILARI İÇİN SUNULDU

Vita3K şimdilik temel düzeyde olsa da ilk sürümü Qualcomm işlemcilerde yer alan Adreno ile kullanılıyor. Vita3K ilk olarak 2018 yılında geliştirildi ve yıllar geçtikçe desteklenen oyun sayısı arttı.

Eğer bunu denemek isterseniz Android 7.0 sürümü ve Vulkan 1.0 sürümlerinin üstündeki Android cihazları kullanmanız gerekiyor. Vita3K'yi test etmek için GitHub üzerinden paylaşılan "Vita3K Android Release 3"'ü indirebilirsiniz.