Elden Ring için fanların hazırladığı mod yayınlandı
Popüler oyunlar arasında yer alan ve kendi türünün temsilcisi olan Elden Ring için fan yapımı yeni bir mod yayınlandı.
Elden Ring için yayınlanan yeni mod, The Convergence olarak adlandırılıyor. Bu sayede oyuna onlarca yeni silah ve yüzlerce de büyü dahil oluyor. Oyunculara daha geniş bir deneyim sunmayı vadeden yeni mod, DLC gibi.
ELDEN RING İÇİN YENİ BİR MOD YAYINLANDI
The Convergence büyüler ve silahlar dışında oyunun haritasını ve alanlarını da yeniliyor. Yaklaşık 3 GB boyutlarında olan güncelleme oyun deneyimini farklı bir noktaya çıkartıyor deniyor.
Mod şu bağlantı üzerinden indirilebiliyor.
Resmi İlanlar
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