Önce iOS'a gelen ChatGPT, Android için yolda

Tarayıcı üzerinden ulaşılabilen ChatGPT'nin mobil uygulaması önce iOS tarafı için gelmişti. Yeni yapılan duyuru ile Android kullanıcıları için de geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2023 - 13:04
Önce iOS'a gelen ChatGPT, Android için yolda
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ChatGPT, duyurulmasının ardından kısa bir süre geçmesine rağmen milyonlarca aktif kullanıcıya ulaşmıştı. Önemli bir başarıya imza atan yapay zeka destekli araç, mayıs ayında iOS kullanıcıları için gelmişti. Resmi olarak Android uygulamasının ne zaman geleceği ise merakla bekleniyordu. 

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, Twitter'den yaptığı duyuruda uygulamanın Android işletim sistemine sahip cihazlar için de geleceğini müjdeledi. 

Android cihaz kullanıcıları üçüncü parti ve resmi olmayan uygulamalarla ChatGPT'yi mobil olarak kullanmaya çalışıyordu. Ancak artık öyle olmak zorunda değil zira önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak uygulama için ön kayıt oluşturmak mümkün. 

Uygulamanın genel anlamda arayüzü iOS tarafındakine benziyor. 


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