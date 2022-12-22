OnePlus 11'in tüm özellikleri ortaya çıktı
Çin'de 7 Şubat'ta tanıtılması planlanan OnePlus 11 için tüm özellikler belli oldu.
OnePlus 11 kısa bir süre önce Çin sertifikalandırma kurumu TENAA tarafından onaylanmış ve özellikleri de AnTuTu'dan geçmesiyle ortaya çıkmıştı. İşte telefon hakkında hakkında tüm özellikler de belli oldu. Cihaz öncelikle performans testinden 1.3 milyonun üzerinde puan aldı. PBH110 model numarasıyla bizleri karşılayan cihaz, ekran özellikleriyle dikkat çekiyor.
ONEPLUS 11'İN ÖZELLİKLERİ
Akıllı telefonun AMOLED yapıda bir ekranı var ve 120Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Öte yandan 6.7 inçlik ekrana QHD Plus eşlik ediyor, işlemci tarafında ise Snapdragon 8 Gen 2 varken, 3.18GHz hızında sekiz çekirdekli CPU da yer alıyor.
12 GB ve 16 GB RAM seçeneklerine ek olarak 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri bulunuyor. 4.870 mAh bataryasına ek olarak ön kamerası 16 Megapiksel, arkada 50 Megapiksel birincil kamera, 48 Megapiksel ultra geniş ve 32 Megapiksel telefoto kamaraları konumlandırılıyor.
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