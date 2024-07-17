OnePlus Nord 4 tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı nedir?

Yayınlanma: 17.07.2024 - 16:57

Güncelleme: 17.07.2024 - 16:57

Akıllı telefon tarafında dikkat çeken gelişmeler yaşanmazken, OnePlus Nord 4 modelini tanıttı. İtalya'da düzenlediği etkinlikte farklı teknolojilerini tanıtan OnePlus, akıllı telefon tarafı için de yeni bir üye kattı. Etkinlikte, OnePlus Nord 4 ile birlikte OnePlus Pad 2, Nord Buds Pro 3 ve Watch 2R tanıtıldı.

ONEPLUS NORD 4 ÖZELLİKLERİ

Telefonun tasarımı dışında bazı özellikleri de dikkat çekiyor.

Arka tarafta tek bir metal gövdeye sahip olan cihaz, en ince Nord modeli de oluyor. Bunun dışında yan yana yerleştirilen iki yuvarlak yapıda kamera lensi bulunuyor. AMOLED ekrana sahip olan telefon 6.5 inç obyutlarında ve 1.5K çözünürlük sunuyor. Parlaklık tarafında ise 2.150 nit ve 120Hz ekran yenileme hızı sunuluyor.

Telefonda sunulan AquaTouch teknolojisi ıslak elle cihazı kullanmaya imkan tanıyor.

Arkada yer alan iki kameranın biri 50MP, diğeri ise 8MP ultra geniş açılı kamera oluyor. Önde ise 16MP bir kamera bulunuyor. İşlemci tarafında ise Snapdragon 7+ Gen 3 tercih edilmiş. 5.500 mAh bataryası bulunan telefonun 100W şarjı desteklediği de aktarıldı.

12 GB RAM + 256 GB versiyon 499 euro

16 GB RAM + 512 GB versiyon 549 euro

