OpenAI'ın video üretme aracı Sora'yı neden kapattığı ortaya çıktı

OpenAI'ın yapay zeka destekli video oluşturma aracı olarak tanıtılan Sora, ürettiği videolar ile dikkat çekmişti. Sora'nın ürettiği gerçekçi ve bozulma oranının düşük olduğu videolar kısa sürede insanlara ulaşmıştı. OpenAI tarafından yapılan duyuruda CEO Sam Altman şirkette personel değişiklikleri olduğunu ve OpenAI'nin video modelleri kullanan ürünler geliştirmeyi bırakacağını açıklamıştı.

Sora'nın tam olarak hangi sebeple kapatıldığı açıklanmamıştı.

Kapatılma haberini de duyuran Wall Street Journal tarafından aktarıldığına göre asıl neden Sora'nın yüksek işlem gücünün her gün 1 milyon dolar maliyet oluşturmasıymış.

Uygulama tanıtıldıktan hemen sonra 1 milyon kullanıcıya ulaştı ancak bu popülerlik kısa sürdü ve kısa süre içinde yarım milyona geriledi. Her gün 1 milyon dolar harcayan uygulama ise şirkete zarar ettiriyordu.

Diğer yapay zeka şirketlerinin hızla farklı alanlarda yatırımlarını artırması OpenAI'ın fazla maliyetli Sora'yı gözden çıkartmasına neden oldu.

Bu kararın hızlı alındığının bir diğer göstergesi ise OpenAI'ın Disney ile 1 milyar dolarlık anlaşma yapacak olmasına rağmen Disney'in Sora'nın kapatılması kararını herkese duyurulmadan 1 saat önce öğrenmesiydi. Anlaşma, Sora'nın kapatılmasının ardından sona erdi.