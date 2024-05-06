OpenAI Sora'dan yeni video geldi

Yayınlanma: 06.05.2024 - 13:17

Güncelleme: 06.05.2024 - 13:17

OpenAI imzalı Sora, metin girdilerinden video hazırlayabilen yapay zeka destekli bir araç. Tanıtılmasının ardından küçük bir grubun kullanımına açılan Sora, kısa süre içinde üretilen videolar ile dikkat çekmeyi başardı.

OPENAI SORA İLE HAZIRLANAN YENİ VİDEO

İlk tanıtım videolarında bile neredeyse kusurusuz kısa videolar üretebilen Sora, gelinen son aşamada çok daha başarılı sonuçlar sunuyor.

Yeni yayınlanan 'Washed Out- The Hardest Part' şarkısı için hazırlanan bu klip, Sora üzerinden girilen komutlarla hazırlandı. Toplamda 4 dakikalık olan klip, birkaç gün içinde 145 binin üzerinde izlenme aldı.

Videoda bir grup gencin hayatı akarken, arkada müzik eşlik ediyor. Hazırlanan video elbette halen 'kusurlu' ancak bu kadar hızlı bir şekilde gelişmesi Sora'nın önünün oldukça açık olduğunu gösteriyor.