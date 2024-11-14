Samsung da üçe katlanabilir telefon tanıtabilir

Yayınlanma: 14.11.2024 - 00:31

Güncelleme: 14.11.2024 - 00:31

Samsung, katlanabilir ekranlı telefon satışlarında başarılı sonuçlar elde ediyor. Bunun yanında Huawei daha birkaç ay önce üçe katlanabilir telefonunu tanıttı ve Xiaomi gibi şirketlerin de bu şekilde cihazlar üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Samsung'un ise yeni aldığı bir patent ile üçe katlanan akıllı telefonlara karşı yönelmeye başladığı ortaya çıktı.

SAMSUNG ÜÇE KATLANABİLİR TELEFON PİYASAYA SÜRER Mİ?

Samsung, Fold ve Flip olmak üzere yatay ve dikey katlanabilen telefonları zaten tanıttı ancak şirketin yeni aldığı patent üçe katlanabilir yapıdaki akıllı telefonlar üzerinde çalışabileceğini gösteriyor.

Onaylanan patentte telefonun nasıl üçe katlanacağı da gösteriliyor. ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından onaylanan yeni patent ise üçe katlanabilir telefon Z şeklinde katlanıyor.

Bu katlanma tercihi Huawei Mate XT ile benziyor ancak son aşamada nasıl görüneceği henüz belirsiz.