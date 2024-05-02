Otomobillerin ön panelindeki çıkıntı ne işe yarıyor?

Arabanızın ön panelinde öylece duran ve çoğu zaman dikkat bile çekmeyen bir çıkıntı olabilir. Peki bu çıkıntının ne ve ne işe yarıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 00:00
Otomobillerin ön panelindeki çıkıntı ne işe yarıyor?
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Modern otomobillerde pek çok mühendislik örneği bulunuyor ve bunların birçoğunu, gözümüzün önünde olmalarına rağmen çoğunlukla fark etmiyoruz. Örneğin ön camın kenarında görebileceğiniz siyah noktalardan oluşan şerit, camın araca bağlı kalması da dahil olmak üzere pek çok işe yarıyor ancak genellikle dikkatimizi çekmiyor.

GÜNEŞ SENSÖRÜ GİBİ BİR İŞLEV GÖRÜYOR

Chip'in aktarıdğına göre benzer bir şekilde, pek çok aracın ön panelinin üzerinde bulunan ufak bir çıkıntı, neredeyse dikkat çekmese bile aracınız için bir güneş sensörü (ya da güneş yükü sensörü) olarak işlev görüyor.

Bunlar genellikle hoparlör veya havalandırma ızgarasının ya da çıkartılabilir bir plakanın üzerinde yer alıyor ve çoğunlukla aracın her iki tarafındaki farklılıkları algılamak için iki tane de olabiliyor. Ancak bunların görevi tahmin ettiğinizden biraz farklı.

Aklınıza gelen ilk şey, bu sensörlerin gece olduğunda farların otomatik açılması veya gösterge ekranının parlaklığının ayarlanması için kullanılıyor olması. Bunlar için de bir sensör bulunuyor olsa da, bu güneş sensörün görevi biraz daha farklı. Bu sensör, aslında iklim kontrol (klima) sisteminin bir parçası.

Bu sensörler, aracın paneline ne kadar güneş ışığı geldiğini belirleyerek, havalandırma kapaklarının açılması veya pervanelerin daha hızlı dönmesi gibi ufak düzenlemelere yardımcı oluyor ve sürüş konforunu arttırıyor. Başka bir deyişle, soğutma - ısıtma sisteminin nasıl çalışması gerektiğine karar veriyor...


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