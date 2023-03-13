Overwatch 2'de eşleştirme sistemi değişebilir

Overwatch 2 hakkında yapılan eleştiriler kabul edildi. Eşleştirme sistemini eleştiren oyuncular için yeni bir formül yolda olabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 08:15
Overwatch 2'de eşleştirme sistemi değişebilir
Abone Ol google-news

Blizzard imzalı Overwatch ilk olarak karşımıza 2016 yılında çıkmıştı. Kısa sürede popüler hale gelen kendine has dinamik ve oynanış tarzlarıyla dikkat çeken oyunun yeni versiyonu kısa bir süre önce çıktı. Overwatch 2'de bazı karakterler güncellenirken, yeni haritalar da geldi.

EŞLEŞTİRME SİSTEMİ KISA SÜRE İÇİNDE GÜNCELLENEBİLİR

Rekabetçi takım tabanlı nişancı oyunu Overwatch 2'nin yönetmeni Aaron Keller ise oyunda kötü bir eşleştirme sistemi olduğunu kabul ederek, sistem üzerine tekrar düşüneceklerini ve yaşanan sorunları düzelteceklerini aktardı.

Sistemi çok daha iyi hale getirmek istediklerini aktaran Keller, ilerleyen güncellemelerde sorunları çözmeyi planladıklarını belirtti. 

Overwatch 2 mart ayındaki verilere göre günde ortalama 1 milyon 684 binin üzerinde oyuncuya ulaşıyor. Active Player'da yer alan 30 günlük rakamlara göreyse toplamda 25 milyon 260 bin 289 aktif oyuncu var. Haliyle yapılacak düzenlemeler merakla bekleniyor.


Overwatch 2 Overwatch 2 çıkış tarihi Overwatch 2 çıkış tarihi ne zaman Overwatch 2 çıktı Overwatch 2 Double Match XP Overwatch 2 etkinlik

İlgili Haberler

Overwatch 2 için sorunların ardından gelen müjdeli haber

Overwatch 2 için sorunların ardından gelen müjdeli haber
Overwatch 2 sunucuları tekrar kullanıma kapatılacak

Overwatch 2 sunucuları tekrar kullanıma kapatılacak
Nvidia RTX 4090, Overwatch 2’de RTX 3080’i yıkıp geçti

Nvidia RTX 4090, Overwatch 2’de RTX 3080’i yıkıp geçti

En Çok Okunan Haberler