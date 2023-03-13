Overwatch 2'de eşleştirme sistemi değişebilir

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 08:15

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 08:15

Blizzard imzalı Overwatch ilk olarak karşımıza 2016 yılında çıkmıştı. Kısa sürede popüler hale gelen kendine has dinamik ve oynanış tarzlarıyla dikkat çeken oyunun yeni versiyonu kısa bir süre önce çıktı. Overwatch 2'de bazı karakterler güncellenirken, yeni haritalar da geldi.

EŞLEŞTİRME SİSTEMİ KISA SÜRE İÇİNDE GÜNCELLENEBİLİR

Rekabetçi takım tabanlı nişancı oyunu Overwatch 2'nin yönetmeni Aaron Keller ise oyunda kötü bir eşleştirme sistemi olduğunu kabul ederek, sistem üzerine tekrar düşüneceklerini ve yaşanan sorunları düzelteceklerini aktardı.

Sistemi çok daha iyi hale getirmek istediklerini aktaran Keller, ilerleyen güncellemelerde sorunları çözmeyi planladıklarını belirtti.

Overwatch 2 mart ayındaki verilere göre günde ortalama 1 milyon 684 binin üzerinde oyuncuya ulaşıyor. Active Player'da yer alan 30 günlük rakamlara göreyse toplamda 25 milyon 260 bin 289 aktif oyuncu var. Haliyle yapılacak düzenlemeler merakla bekleniyor.